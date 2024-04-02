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"Мы не простим, мы отомстим": Магучих отреагировала на обстрел школы в Днепре

В результате атаки по городу были ранены 13 человек.
Сегодня, 19:55
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Ярослава Магучих прокомментировала очередной ракетный удар по Днепру.

Во вторник, 2 апреля, рашисты нанесли удар по Днепру, в результате которого была повреждена спортшкола, где училась Ярослава, а также ранения получили 13 человек, среди которых дети.

Магучих снова подчеркнула важность поддержки Украины, так как в случае нашего поражения проиграет весь мир.

"Сегодня росийские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по Днепру. По городу, где живут и учатся почти 1 миллион человек, детей, женщин и стариков.

Осколки вражеской ракеты попали в спортшколу Днепра, где начиналась моя спортивная карьера, где были установлены мои первые рекорды. Все здание было повреждено во время обычного учебного дня, о пострадавших или погибших пока нет никакой информации.

Я призываю весь мир, всю Европу обратить внимание на очередной теракт со стороны росии. Украину уничтожают ежедневно, ежеминутно, и нам нужна постоянная поддержка каждого, кто хочет жить в мире без войны.

Если Украина проиграет эту войну, то проиграет мир. Добро проигрывает. Честность проигрывает. Мы не простим, мы отомстим", - написала Магучих.

Ранее, напомним, Сергей Середа был признан спортсменом года по версии European Aquatics.

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"Мы не простим, мы отомстим": Магучих отреагировала на обстрел школы в Днепре
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