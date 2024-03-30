Середа - Спортсмен года 2023 по версии European Aquatics
18-летний прыгун в воду получил индивидуальное признание.
Украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл награду Спортсмен года 2023 от European Aquatics.
18-летний спортсмен победил путем голосования болельщиков, членов European Aquatics и технического комитета.
Номинанты были выбраны на основе их выступлений в течение сезона 2023 года.
В прошлом году Середа завоевал на чемпионате мира серебро в прыжках с 10-метровой вышки, стал двукратным чемпионом Европы, выиграв в индивидуальных прыжках с вышки и в командных соревнованиях.
Напоминм, Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья.
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