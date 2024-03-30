Середа - Спортсмен года 2023 по версии European Aquatics

Украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл награду Спортсмен года 2023 от European Aquatics.

18-летний спортсмен победил путем голосования болельщиков, членов European Aquatics и технического комитета.

Номинанты были выбраны на основе их выступлений в течение сезона 2023 года.

В прошлом году Середа завоевал на чемпионате мира серебро в прыжках с 10-метровой вышки, стал двукратным чемпионом Европы, выиграв в индивидуальных прыжках с вышки и в командных соревнованиях.

Напоминм, Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья.

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