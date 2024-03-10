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Фельфнер с двух попыток стал чемпионом Европы по метанию копья

Первая награда для украинца на взрослом уровне.
Сегодня, 18:47
Артур Фельфнер / Getty Images
Артур Фельфнер / Getty Images

20-летний Артур Фельфнер принес Украине второе золото на Кубке по метанию.

Для украинца это первая награда на взрослом уровне, ранее он становился чемпионом Европы в категории до 23-х лет.

Чтобы стать чемепионом Артуру понадобились всего две попытки. Сначала он стал четвертым с результатом 76,64, а со второй попытки установил уже 81,89 и вышел в лидеры.

После этого спортсмен уже на выходил в сектор, спокойно наблюдая, как соперники пытаются добиться таких же результатов.

Даже сенсация Мак Деннинг, который в Германии сумел метнуть копье на 90 метров, не смог побить результат украинца, и после трех попыток остался лишь четвертым.

Ранее также золотую медаль выиграл Назар Чепурный.

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