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"Я напуган до смерти": Майк Тайсон - о бое с Полом

Легенда дерзко оценил своего следующего соперника.
Сегодня, 12:25
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) высказался о поединке против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO).

По словам легенды бокса, он готов проводить безумные бои.

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"У меня странный характер. Что бы я ни боялся сделать, я это делаю. Я боялся боя с Роем Джонсом-младшим в 2020 году, но я преодолеваю все, чего боюсь. Это моя личность. Сейчас я тоже напуган до смерти.

Я смотрел видео на YouTube, где Пол в 16 лет танцует странные танцы, но это не тот парень, с которым я буду драться. Этот парень, который выйдет на ринг, он попытается причинить мне боль, к которой я привык. Для него это будет большая ошибка", - приводит слова Тайсона Boxing Scene.

Напомним, что бой Тайсона и Пола запланирован на 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас, США.

Ранее был определен статус поединка Майк Тайсон - Джейк Пол.

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