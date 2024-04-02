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"Уничтожал любого за раунд": промоутер объяснил, почему отказался работать с молодым Майком Тайсоном

Арум отметил характер легендарного американца.
Сегодня, 17:40
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу боксерской карьеры Майка Тайсона.

Функционер заявил, что он отказался работать с американцем, когда тот еще только начинал свою карьеру.

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"Мы еженедельно проводили шоу на ESPN. Мы работали в таком режиме на протяжении 15 лет, развивая бойцов на этих шоу. Тайсон только начинал, и мы забронировали для него целую серию боев.

Проблема была в том, что этот парень был очень устрашающим и уничтожал любого бойца за один раунд, которого мы ему давали. Это было не хорошо для телеканала, который полагался на продажу коммерческого времени.

Также Тайсон очень нехорошо себя вел за пределами ринга. Единственный способ уберечь его, это давать поединки как можно чаще. У нас было достаточно бойцов в его весовой категории, включенных в эту программу, но не настолько, чтобы давать ему поединки раз или два раза в неделю. Поэтому его команда начала искать возможности для своего бойца в другом месте", - приводит слова Арума talkSPORT.

Напомним, Майк Тайсон проведет боксерский поединок с Джейком Полом.

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