iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Он переоценен": Гвоздик ожидает нокаут в бою Бетербиев - Бивол

Украинец выделил сильные стороны боксеров.
Сегодня, 15:55
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик высказался о поединке чемпиона WBO, WBC и IBF в его дивизионе Артура Бетербиева и обладателя титула WBA Дмитрия Бивола.

По словам украинца, Бивол переоцененный боксер, а в бою с Артуром он проиграет нокаутом.

Читай также: Кард турнира Matchroom Boxing и Queensberry Promotions: Уайлдер - Чжилей, Хргович - Дюбуа и другие

Последние два-три года любительской карьеры он дрался с крузервейтами, он от природы намного крупнее Бивола, который, как я слышал, не такой уж и тяжелый.

"Бетербиев будет больше, сильнее и тяжелее. Бивол – отличный боец, но, по моему личному мнению, его переоценивают. Он хорош, но люди думают, что он непобедим. Я так не думаю. Не думаю, что и Бетербиев так думает. Это будет очень тяжелый бой для Бивола.

Бетербиев просто нокаутирует людей, именно так он выигрывает бои. В бою со мной, с Энтони Ярдом он уступал, а потом просто сделал свою работу. Думаю, то же самое в итоге произойдет и с Биволом", - приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Бой Бетербиев - Бивол состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее менеджер Усика прокомментировал анонс боя Бетербиев - Бивол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украиина - Франция: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу Украиина - Франция: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу
Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб
"Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера "Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера
"Буду пытаться с ним договориться": Богачук о том, чтобы сделал с путиным "Буду пытаться с ним договориться": Богачук о том, чтобы сделал с путиным
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

16:50
Украиина - Франция: онлайн-трансляция матча на межународном турнире по футзалу
Киберспорт16:41
Капитан сборной Дании основал свой киберспортивный клуб
Европа16:19
"Разочаровывающий сезон": Кейн оценил чемпионство Байера
Бокс15:55
"Он переоценен": Гвоздик ожидает нокаут в бою Бетербиев - Бивол
Бокс15:30
"Буду пытаться с ним договориться": Богачук о том, чтобы сделал с путиным
Европа15:04
"Его ошибки всех раздражают": экс-игрок Арсенала раскритиковал Зинченко
Олимпийские игры14:41
Бах: Олимпийские игры - это единственное событие, объединяющее весь мир в мирных соревнованиях
Олимпийские игры14:12
В Греции зажгли олимпийский огонь
Европа14:06
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа13:59
Ливерпуль нацелился на подписание защитника Спортинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK