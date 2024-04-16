"Он переоценен": Гвоздик ожидает нокаут в бою Бетербиев - Бивол

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик высказался о поединке чемпиона WBO, WBC и IBF в его дивизионе Артура Бетербиева и обладателя титула WBA Дмитрия Бивола.

По словам украинца, Бивол переоцененный боксер, а в бою с Артуром он проиграет нокаутом.

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Последние два-три года любительской карьеры он дрался с крузервейтами, он от природы намного крупнее Бивола, который, как я слышал, не такой уж и тяжелый.

"Бетербиев будет больше, сильнее и тяжелее. Бивол – отличный боец, но, по моему личному мнению, его переоценивают. Он хорош, но люди думают, что он непобедим. Я так не думаю. Не думаю, что и Бетербиев так думает. Это будет очень тяжелый бой для Бивола.

Бетербиев просто нокаутирует людей, именно так он выигрывает бои. В бою со мной, с Энтони Ярдом он уступал, а потом просто сделал свою работу. Думаю, то же самое в итоге произойдет и с Биволом", - приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Бой Бетербиев - Бивол состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее менеджер Усика прокомментировал анонс боя Бетербиев - Бивол.

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