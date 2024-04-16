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Менеджер Усика прокомментировал анонс боя Бетербиев - Бивол

Климас предсказывает интересный поединок.
Сегодня, 11:48
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images

Менеджер украинского супертяжеловеса Александра Усика Эгис Климас поделился мыслями об анонсе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом все между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

По словам функционера, болельщики станут свидетелями интересного боя.

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"Для хорошего боя всегда подходящий момент. Я верю, что это очень хороший бой. Спасибо Его Величеству за то, что организовал его. Я уверен, что фанаты получат удовольствие от этого поединка.

У нас есть очень хорошие имена в полутяжелом весе. Я верю, что в будущем мы увидим много хороших боев.

Поднимется ли победитель этого поединка в весе? Посмотрим. Я знаю этих бойцов лично, но не так много знаю о них: насколько тяжело им делать вес, легко ли они его делают. Это трудно сказать. Не похоже, что кто-то из них проваливался, делая вес. Возможно, им комфортно в этом дивизионе, и они продолжат драться в нем", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Бой Бетербиев - Бивол состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее менеджер Усика оценил шансы на срыв боя с Фьюри.

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