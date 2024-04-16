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"Окажется не по зубам": Гвоздик предсказал победителя боя Бетербиев - Бивол

Украинец выбрал одного из двух россиян.
Сегодня, 09:21
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о поединке Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

По словам украинца, он уверен, что его бывший соперник, которым является россиянин Артур, победит своего соотечественника.

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"Я бы поставил на Бетербиева. Смотрите, это хороший бой. Я не спарринговал и не дрался с Биволом, так что не знаю, как он совладает с силой Бетербиева. У Бивола отличный футворк, но Бетербиев очень хорошо знает, как резать углы. Он сможет удерживать Бивола возле канатов.

Если вы смотрели бой Бивол - Альварес, то у Канело не было проблем с тем, чтобы прижать его к канатам. Проблема Бивола в том, что мощь Бетербиева находится на другом уровне. При всем уважении к боксерским навыкам Канело, он не такой сильный, как Бетербиев. Здесь у Бивола возникнут проблемы, если только его футворк не собьет Бетербиева с ритма. Я считаю, что Бетербиев окажется ему не по зубам. Это бой 50 на 50, но если бы мне пришлось ставить деньги, то я бы поставил на Бетербиева", - сказал Гвоздик в интервью BoxingScene.

Бой Бетербиев - Бивол состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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