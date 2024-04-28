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"Лицо Франкенштейна": боксерша показала жуткие травмы после поединка

Этот нокаут Сидни Смит запомнит надолго.
Сегодня, 15:12
Сидни Смит / https://www.instagram.com/sundancemma/
Сидни Смит / https://www.instagram.com/sundancemma/

Вечером субботы, 27 апреля, состоялся боксерский поединок в рамках турнира BKFC KnuckleMania 4, в котором Кристал Питтман нокаутировала Сидни Смит за 48 секунд.

На первой же минуте Питтман поймала Смит правым хуком, после чего принялась добивать оппонентку.

Затем Сидни у себя в Instagram опубликовала видео, на котором она продемонстрировала полученные травмы.

Можно заметить, что у нее множество синяков + отсутствует зуб на нижней челюсти. И хотя ее фотографии быстро стали "вирусными", она поспешила успокоить фанатов, заверив, что с ней все в порядке. Смит даже в шутку назвала себя "лицом Франкенштейна".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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"Я просто хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку. Я собираюсь "заморозить" свое лицо Франкенштейна, но в остальном Бог все еще добр со мной", - сказала спортсменка в видео.

"Я в порядке. Меня просто поймали, я начала отбиваться, но, думаю, было уже слишком поздно. Уважение Кристал, она милашка. Я скоро вернусь. Я в порядке. У меня все хорошо, если не считать пострадавшей гордости и небольшого опухшего лица".

 

Сидни Смит начинала как боец ​​ММА и установила любительский рекорд 4–3, прежде чем проиграла свой профессиональный дебют в 2023 году.

Впоследствии 32-летняя американка перешла в бокс голыми кулаками и выиграла свой первый бой, но теперь у нее серия из двух поражений подряд.

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