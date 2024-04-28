"Лицо Франкенштейна": боксерша показала жуткие травмы после поединка

Вечером субботы, 27 апреля, состоялся боксерский поединок в рамках турнира BKFC KnuckleMania 4, в котором Кристал Питтман нокаутировала Сидни Смит за 48 секунд.

На первой же минуте Питтман поймала Смит правым хуком, после чего принялась добивать оппонентку.

Crystal Pittman wins via 1st RD TKO over Sydney Smith at #BKFCKM4 pic.twitter.com/xt7t6XRP1u — LUDIS 🤜🫶 (@LudisCharta) April 28, 2024

Затем Сидни у себя в Instagram опубликовала видео, на котором она продемонстрировала полученные травмы.

Можно заметить, что у нее множество синяков + отсутствует зуб на нижней челюсти. И хотя ее фотографии быстро стали "вирусными", она поспешила успокоить фанатов, заверив, что с ней все в порядке. Смит даже в шутку назвала себя "лицом Франкенштейна".

Источник: скриншот

Источник: скриншот

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"Я просто хочу сказать вам огромное спасибо за поддержку. Я собираюсь "заморозить" свое лицо Франкенштейна, но в остальном Бог все еще добр со мной", - сказала спортсменка в видео.

"Я в порядке. Меня просто поймали, я начала отбиваться, но, думаю, было уже слишком поздно. Уважение Кристал, она милашка. Я скоро вернусь. Я в порядке. У меня все хорошо, если не считать пострадавшей гордости и небольшого опухшего лица".

Сидни Смит начинала как боец ​​ММА и установила любительский рекорд 4–3, прежде чем проиграла свой профессиональный дебют в 2023 году.

Впоследствии 32-летняя американка перешла в бокс голыми кулаками и выиграла свой первый бой, но теперь у нее серия из двух поражений подряд.

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