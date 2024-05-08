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Одиозный украинский боксер отмечен флагом США на постере следующего боя

Редкач сменил гражданство?
Вчера, 23:01
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач проведет поединок против представителя Казахстана Батыра Джукембаева (22-1, 16 КО).

На постере поединка Редкач отмечен флагом США. 

Поединок состоится 22 мая.

Отметим, что 38-летний Редкач последний раз выходил в ринг в июле прошлого года, тогда он одержал первую победу с 2019 года.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

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