Одиозный украинский боксер отмечен флагом США на постере следующего боя

Украинский боксер Иван Редкач проведет поединок против представителя Казахстана Батыра Джукембаева (22-1, 16 КО).

На постере поединка Редкач отмечен флагом США.

Поединок состоится 22 мая.

Отметим, что 38-летний Редкач последний раз выходил в ринг в июле прошлого года, тогда он одержал первую победу с 2019 года.

Ранее промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца.

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