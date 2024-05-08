Промоутер Ломаченко назвал главную проблему украинца

Промоутер Боб Арум высказался по поводу поединка Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

По словам функционера, главной проблемой представителя Украины является его возраст.

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"Ломаченко – суперталантливый боксер. Но есть вопрос возраста, особенно он важен в легком дивизионе. Здесь он важнее, чем в тяжелых дивизионах.

Надеюсь, Лома оправдает ожидания и выиграет бой. Нет боксера, чей бокс доставляет мне большее удовольствие", - приводит слова Арума Sky Sports.

Поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте.

Ранее Ломаченко сделал откровенное признание по поводу своей карьеры.

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