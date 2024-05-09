WBC лишила Джермалла Чарло титула в среднем весе

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение лишить титула чемпиона WBC в среднем весе Джермалла Чарло (33-0, 22 КО).

Организация приняла это решение после того, как Джермалл совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Статус полноценного чемпиона получит Карлос Адамес. Он владел титулом временного чемпиона.

"WBC будет продолжать делать все возможное для поддержки Джермалла Чарло в трудные времена, связанные с его психическим здоровьем. Совет управляющих WBC принял решение утвердить Карлоса Адамеса как полноценного чемпиона в среднем весе. WBC будет тесно сотрудничать с PBC, чтобы определить действия для удовлетворения потребностей Чарло. После тщательной оценки ситуации WBC может отнести Чарло ко второму среднему весу".

Напомним, что Чарло задержали по трем отдельным обвинениям.

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