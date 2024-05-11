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Малиньяджи сделал смелый прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Эксперт допустил, что украинец завершит карьеру.
Сегодня, 14:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Пол Малиньяджи поделился мнением по поводу поединка за вакантный титул IBF в легком дивизионе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

По словам эксперта, украинец победит, а затем завершит карьеру.

"Мы никогда не видели, как кто-то так хорошо максимизировал одну победу, как это сделал Камбосос. Он по максимуму использовал победу над Лопесом и теперь она навсегда будет с ним.

Но Джордж с трудом смог забрать даже несколько раундов у Хэйни в двух боях, а затем против Макси Хьюза непонятным образом получил решение седей.

Я рад, что у Камбососа боевой настрой, и он грозится завершить карьеру Ломаченко, но я сомневаюсь, что в этом бою он сможет выиграть даже несколько раундов. Ломачено может завоевать титул, а после этого спокойно уйти в отставку", - приводит слова эксперта Ring News 24.

Ориентировочное начало боя Ломаченко - Камбосос в 07:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на титульный поединок.

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