"Великий чемпион": Леннокс Льюис признался, как относится к Усику

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мнением по поводу Александра Усика.

По словам легенды бокса, украинец отличный спортсмен, которому под силу совершить невероятное.

Читай также: Рассекречены рекордные гонорары Усика и Фьюри за бой

"Я люблю Усика. Я считаю его отличным чемпионом. Он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и пытается стать двойным абсолютным чемпионом. Это всегда сложно, но если и есть человек, способный это сделать, то это он. Если бойцы маленькие, это не значит, что они плохие. Усик хорошо двигается, хорошо финтит, выбрасывает комбинации. На таком уровне тебе необходимо быть великим.

Усика никогда нельзя запугать. Ты никогда не запугаешь абсолютного чемпиона, поскольку он знает, каково это быть таким, он любит это положение. Он не понимает, как быть вторым номером, только первым. Усик доказал свое психологическое умение отправиться на войну, продолжая боксировать. Задокументированные психологические проблемы Фьюри прибавляются к плоскости их боксерских навыков. Усик долго находился и все еще находится в состоянии войны", - сказал Льюис сайту The Ring.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее WBC представил специальный пояс для победителя боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!