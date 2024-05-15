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WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри

Награда выполнена в цветах национальных флагов соперников.
Сегодня, 09:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик уже вскоре встретится в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Специально для этого события Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил уникальный пояс для победителя поединка за звание бесспорного чемпиона дивизиона.

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"Бой Фьюри против Усика будет вписан в учебники истории, поскольку победитель станет первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе с тех пор, как Леннокс Льюис заслужил эту честь 24 года назад", - говорится на официальном сайте организации.

Одна сторона пояса выполнена в цветах британского флага, а другая - украинского.

Источник: WBCboxing.com

Источник: WBCboxing.com

Источник: WBCboxing.com

Источник: WBCboxing.com

Напомним, что бой Усика с Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что победитель боя Усик - Фьюри также получит уникальный пояс абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик WBC

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