Усик - Фьюри: на бой утвердили судейский состав
Чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет поединок с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).
Как сообщает Boxing Scene, на бой объявлен судейский состав.
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Судьями боя станут Мануэль Оливер Палермо из Испании, Крейг Меткалф из Канады и Майк Фицджеральд из США.
Рефери боя станет американец Марк Нельсон.
Отметим, что Меткалф раньше уже обслуживал бой Усика. В поединке украинца с Маирисом Бриедисом он увидел в бою ничью (114-114).
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец прокомментировал потасовку с командой Фьюри.
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