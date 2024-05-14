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Усик - Фьюри: на бой утвердили судейский состав

Определены судьи, которые могут решить судьбу исторического поединка.
Сегодня, 10:38
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет поединок с обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Как сообщает Boxing Scene, на бой объявлен судейский состав.

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Судьями боя станут Мануэль Оливер Палермо из Испании, Крейг Меткалф из Канады и Майк Фицджеральд из США.

Рефери боя станет американец Марк Нельсон.

Отметим, что Меткалф раньше уже обслуживал бой Усика. В поединке украинца с Маирисом Бриедисом он увидел в бою ничью (114-114).

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец прокомментировал потасовку с командой Фьюри.

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