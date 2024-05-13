Усик прокомментировал потасовку с командой Фьюри

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о конфликте с командой обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам украинца, то, что произошло, это проблемы британца.

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"Чувствую себя хорошо. Безумный день, безумная неделя.

Для меня это неважно. Я сосредоточен только на поединке. Это плохое поведение команды Фьюри, отца Фьюри. Это проблема только команды Фьюри", - приводит слова украинца The Stomping Ground.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Напомним, на ISPORT доступен прогноз на бой века.

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