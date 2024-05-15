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Рассекречены рекордные гонорары Усика и Фьюри за бой

Названы гарантированные суммы, которые заработают соперники.
Сегодня, 10:44
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в ближайшем бою сойдется в ринге с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Перед боем стало известно, сколько британский и украинский соперники заработают за выход в ринг.

Фьюри получит за поединок 69 миллионов долларов, а Усику достанется 34 миллиона долларов. Эти гонорары станут рекордными в карьере для боксеров.

При этом Фьюри и Усик получат гарантированные гонорары, независимо от результатов продажи телетрансляции боя в формате pay-per-view, сообщает Чемпион.

Ранее сообщалось, что WBC представил специальный пояс для победителя боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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