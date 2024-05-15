Холифилд назвал главную интригу боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд поделился ожиданиями от боя обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам легенды бокса, все зависит от украинского чемпиона.

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"Это должен быть отличный бой. Чаша весов может склониться в любую сторону. Все зависит от того, правильно ли проведет бой Усик".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

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