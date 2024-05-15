"Он - лучший": Усик назвал своего самого любимого боксера

Украинец признался, что кумиров у него нет.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал о своих любимых боксеров.

– Кто твой кумир в боксе?

– У меня нет кумиров, но лучший для меня – это Мохаммед Али.

– Если бы ты мог поспаринговать с боксером из прошлой эпохи, кто бы это был?

– Джо Форман, – сказал Усик.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

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