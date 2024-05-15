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"Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком

"Цыганский король" наслаждается временем в Саудовской Аравии.
Вчера, 23:43
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о предстоящем бое с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам "Цыганского короля", он наслаждается моментом.

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"Я на вершине мира, детка. Кому это не понравится? Я в великом королевстве Саудовской Аравии. Главное событие, бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. 2024 год, какой год. Ну давай же.

Сюрпризы? Следите за обновлениями. В ближайшие несколько дней нас ждут важные события. У меня всегда есть безумная работа в ринге. И вы же не ожидаете чего-то другого от самого большого боя в вашей жизни, не правда ли?

Я не думаю, что это когда-нибудь делалось раньше, так что это будет сюрпризом".

Фьюри заявил, что намерен устроить шоу с украинцем.

"Мы с Александром собираемся устроить фантастическое шоу, которое увидит весь мир. Подключайтесь в субботу вечером. Пресс-конференция? Я всегда нахожусь в возбужденном состоянии и думаю, что родился, чтобы заводить людей".

Тайсон оставил последнее послание для украинца.

"Усик, Усик, Усик".

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

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