Усик признался, завершит ли карьеру после боя с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее времяю

По словам украинца, независимо от результата боя с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри, он собирается боксировать еще примерно три года.

Читай также: "Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком

"Я продолжу заниматься боксом. Возможно, еще около трех лет. Моя мотивация для выступлений - дисциплина, семья, болельщики. Я ценю поддержку моего народа и украинских солдат.

Мы способны на большее благодаря усердной работе. Моя самая большая победа еще впереди. Это произойдет, когда моя душа будет доставлена в рай", - приводит слова Усика Boxing Scene.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась тем, что у отца "Цыганского короля" пошла кровь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!