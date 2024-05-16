Усик признался, хочет ли он нокаутировать Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр высказался о поединке против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинца, он не думает про нокаут, ведь он сосредоточен на победе.

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"Я не думаю о нокауте или о том, что его не будет. Мне нужно драться все 12 раундов. Но если нокаут придет - хорошо. Если бой продлится все 12 раундов - хорошо. Для меня важна победа.

Размер не имеет значения. Если бы имел, то королем зверей был бы слон, а не лев. Фьюри - большой, тяжелый парень, но я ненамного меньше. Я вешу больше ста килограммов", - сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с британцем.

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