Легендарный Джордж Форман сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший чемпион Джордж Форман прокомментировал поделился мнением по поводу боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам легенды бокса, украинец знает секрет победы над "Цыганским королем".

Читай также: "Нокаут и точка": тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком

"Когда я сражался с Мохаммедом Али, я мог выиграть каждый раунд, но у меня было мнение: "Я нокаутирую этого парня, чего раньше никто не делал". Вот в чем беда. Не стоит пытаться нокаутировать того, кого никогда раньше не побеждали нокаутом.

У Усика есть темперамент, чтобы победить в каждом раунде, вот и все. Тайсон Фьюри встретил достойного соперника.

Усик небольшого роста, и лучшими чемпионами в супертяжелом весе, которые у нас были за все это время, были ребята примерно такого же роста. Координация и план хорошо совмещаются у таких ребят. Фьюри был в нокдауне и несколько раз подвергался жестокому обращению.

Все, что Усику нужно сделать, это, если он достаточно умен, чтобы выиграть первый раунд, второй. Хорошо, может быть, ты сможешь отказаться от четвертого раунда, но потом вернешься и выиграешь еще один раунд", - приводит слова Формана BoxingScene.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с британцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!