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"Нокаут и точка": тренер Фьюри сделал прогноз на бой с Усиком

Специалист назвал боксера, который станет абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 10:20
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке с обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

По словам специалиста, британец должен нокаутировать украинца.

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"Я должен увидеть остановку в этом бою. Я многому научил Тайсона и многого ожидаю от Александра Усика. 

Итак, Фьюри хорошо подготовлен, поэтому я ожидаю нокаут и точка", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с британцем.

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