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"Настоящий зверь": Мудрик признался, кого будет поддерживать в бою Усик - Фьюри

Лидер украинской сборной отметил путь соотечественника в боксе.
Сегодня, 09:20
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Футболист сборной Украины и Челси Михаил Мудрик поделился прогнозом на бой обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам вингера лондонской команды, он не сомнвается, что украинец победит.

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"Усик – настоящий зверь, он тяжело работает, поэтому я думаю, что он вполне заслужил того, чего достиг.

Отлично, когда такие люди, как Александр Усик, могут бороться за свои мечты и свои цели. Усик точно победит".

 

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее украинец признался, завершит ли карьеру после боя с Фьюри.

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Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

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