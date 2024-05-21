Промоутер Джошуа назвал единственную ошибку рефери в бою Усик – Фьюри
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, поделился эмоциями после поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.
По словам функционера, рефери в ринге допустил одну ошибку, когда медленно отсчитывал нокдаун.
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"Многие люди не знают правила о канатах. Когда канаты мешают вам упасть – это есть фактический нокдаун. Рефери правильно сработал в этой ситуации. В бою за титул абсолютного чемпиона мира он проделал хорошую работу.
Единственной его ошибкой в этом поединке было то, что он медленно отсчитывал нокдаун", - приводит слова промоутера BoxNation.
Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.
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