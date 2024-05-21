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Промоутер Джошуа назвал единственную ошибку рефери в бою Усик – Фьюри

Хирн оценил скандальный эпизод в титульном поединке.
Сегодня, 10:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, поделился эмоциями после поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам функционера, рефери в ринге допустил одну ошибку, когда медленно отсчитывал нокдаун.

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"Многие люди не знают правила о канатах. Когда канаты мешают вам упасть – это есть фактический нокдаун. Рефери правильно сработал в этой ситуации. В бою за титул абсолютного чемпиона мира он проделал хорошую работу. 

Единственной его ошибкой в этом поединке было то, что он медленно отсчитывал нокдаун", - приводит слова промоутера BoxNation.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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