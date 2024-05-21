В команде Усика назвали главную ошибку рефери боя с Фьюри

Расс Анбер, катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о победе украинца над Тайсоном Фьюри.

По словам специалиста, рефери Марк Нельсон допустил ошибку, когда вмешался и начал отсчет британцу, который еще стоял на ногах.

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"Я не думаю, что его нужно было останавливать. Не думаю, что нужно было засчитывать нокдаун. Усик должен был добить Фьюри, потому что он заставил его шататься, он заставил его убегать.

У рефери была возможность остановить бой или позволить Усику закончить работу. Это то, о чем рефери говорят боксерам в раздевалке: "Если ты в беде, опускай колено на землю, потому что у меня нет другого выхода, кроме как остановить бой", - приводит слова катмена Boxing News 24.

Напомним, Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри.

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