Джошуа или Фьюри: назван боксер, с которым было тяжелее Усику

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о выступлениях украинца против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам специалиста, его клиенту было труднее против "Цыганского короля".

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"Тайсон дал Усику более тяжелый бой. Я объясню почему. Джошуа был более удобным соперником. У него классический стиль. И этот стиль предсказуем.

У Фьюри длинные руки, он постоянно держит свою челюсть прижатой, и это сложно. Перед тем как донести удар, тебе необходимо проделать огромный объем работы. Это наука бокса. Тебе необходимо найти ключ, поэтому ты должен использовать все уровни, двигаться из стороны в сторону, а затем ты можешь донести удар. Поэтому тебе нужно потратить намного больше энергии, чтобы донести один удар, чем в классическом поединке", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, что Усик дважды победил Джошуа решение судей, а затем раз одолел Фьюри.

Ранее в команде украинца сделали заявление про реванш с Фьюри.

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