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Промоутер Джошуа заявил о готовности Энтони подраться со всеми топами дивизиона

Британец намерен провести крупный поединок.
Сегодня, 17:55
Хирн и Джошуа / Getty Images
Хирн и Джошуа / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона по боксу Энтони Джошуа заявил о намерении провести бой с топовым боксером своего веса.

"Энтони Джошуа готов драться со всеми. Он бы хотел снова сразиться с Александром Усиком".

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"Он хочет бой с Тайсоном Фьюри, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа", − сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

Напомним, последний свой бой Энтони провел в ночь на 9 марта, нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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