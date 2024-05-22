Чисора и Джойс проведут бой в июле
Ветераны сойдутся в ринге.
Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о проведении поединка Джо Джойса (16-2, 15 KO) и Дерека Чисоры (34-13, 23 КО).
Бой состоится 27 июля на "O2 Арене" в Лондоне.
Свой последний бой Джойс провел в марте, когда нокаутировал Каша Али.
В августе 2023 года Чисора одержал победу над Джеральдом Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что Чисора эмоционально подвел итоги победы Усика над Фьюри.
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