Чисора и Джойс проведут бой в июле

Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о проведении поединка Джо Джойса (16-2, 15 KO) и Дерека Чисоры (34-13, 23 КО).

Бой состоится 27 июля на "O2 Арене" в Лондоне.

Свой последний бой Джойс провел в марте, когда нокаутировал Каша Али.

В августе 2023 года Чисора одержал победу над Джеральдом Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Чисора эмоционально подвел итоги победы Усика над Фьюри.

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