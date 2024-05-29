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Непобежденный легковес бросил вызов Ломаченко

Уильям Зепеда имеет отличную победную серию.
Вчера, 22:33
Уильям Зепеда / Getty Images
Уильям Зепеда / Getty Images

Непобежденный легковес Уильям Зепеда заявил, что готов провести бой против чемпиона мира по версии IBF в его весе Василия Ломаченко.

Мексиканец признался, что всегда хотел оказаться в ринге с представителем Украины.

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"Ломаченко - один из тех боксеров, за которыми приятно наблюдать. Для тех из нас, кто любит бокс и разбирается в нем, удовольствие смотреть его бои из-за того, что он делает, его подвижности, движений на ринге.

Я действительно так считал с тех пор, как начал заниматься боксом. Когда я был ребенком, я видел боксеров его калибра, которые выделялись в любительском боксе. И сейчас, на этом уровне было бы честью и гордостью разделить с ним ринг. В случае с таким бойцом, как он, мы всегда работали для того, чтобы драться с лучшими. Но Ломаченко, несомненно, вызывает уважение", - сказал Зепеда для BoxingScene.

Ранее пределилась дата реванша Усика и Фьюри.

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