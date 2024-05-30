Брэдли сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший чемпион двух дивизионов и известный боксерский эксперт Тимоти Брэдли заявил, что Александр Усик уверенно Тайсона Фьюри.

По словам эксперта, украинец изучил своего соперника, что позволит добыть ему легкую победу.

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"Тайсона отправил в нокдаун Нганну. А сколько раз его уронил Уайлдер? Шесть или семь раз? Подумайте об этом. Итак, Фьюри не верит в свой подбородок так сильно, как раньше? Именно поэтому он решил боксировать с Усиком.

В ту минуту как Усик начал его прессинговать, он забыл обо всех финтах и контрударах. Усик стоял на своем, так как понимал, что когда Тайсон отпускает руки, то не дисциплинирован в обороне.

Усик теперь полностью прочитал Фьюри и внесет нужные коррективы перед реваншем. Он победит в этот раз намного проще", - приводит слова Брэдли Boxing News 24/7.

Напомним, определилась дата реванша Усика и Фьюри.

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