Хргович назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович заявил, что Александр Усик фаворит реванша с Тайсоном Фьюри.

По словам хорвата, "Цыганский король" победит, если будет лучше готов.

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"Я могу представить, что Фьюри победит Усика. Если он лучше подготовится, то я вижу, что он может выиграть. Они оба способны победить.

Фьюри потрясающе действовал 4-5 раундов, но затем растерял свою энергию. Так что если он подготовится лучше, то я считаю, что Тайсон может победить", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, определилась дата реванша Усика и Фьюри.

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