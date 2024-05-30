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"Он стал Жадным пузом": Хргович наехал на Усика

Хорват намерен бороться за чемпионский пояс.
Вчера, 12:33
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович жестко высказался по поводу Александра Усика.

По словам хорвата, украинец повел себя отвратительно, ведь попросил IBF сохранить у него пояс организации.

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"Согласно моей информации, титул IBF будет стоять на кону. Это было обещано, такой была сделка. Так что я не знаю. 

У Усика было слишком много исключений. Пришла моя очередь. Он стал "Жадным пузом" (прозвище, которое Усик дал Фьюри, - прим.)", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Ранее была названа причина переноса реванша Усик - Фьюри.

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