"Он стал Жадным пузом": Хргович наехал на Усика
Хорват намерен бороться за чемпионский пояс.
Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович жестко высказался по поводу Александра Усика.
По словам хорвата, украинец повел себя отвратительно, ведь попросил IBF сохранить у него пояс организации.
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"Согласно моей информации, титул IBF будет стоять на кону. Это было обещано, такой была сделка. Так что я не знаю.
У Усика было слишком много исключений. Пришла моя очередь. Он стал "Жадным пузом" (прозвище, которое Усик дал Фьюри, - прим.)", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Ранее была названа причина переноса реванша Усик - Фьюри.
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