Уроженец Херсона проведет бой в Москве

Щербина решил наплевать на войну в Украине.

Боксер среднего веса Дмитрий Щербина (16-2-1, 4 КО) проведет поединок в россии.

28-летний спортсмен примет участие на шоу в Москве 10 июня, где будет боксировать против россиянина Вадима Лубсанова (8-4, 1 КО).

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Щербина является уроженцем Херсона. После полномасштабного вторжения живет в Германии, где контракт с промоутерской компанией First Punch Boxing.

За это время он провел пять боев, из которых четыре в Германии и один в Израиле.

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