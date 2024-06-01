"Ему лучше не выходить на ринг": Уайлдер пригрозил Чжилею смертью

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) поделился ожиданиями от поединка против Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО).

Американец заявил, что готов к тому, чтобы победить китайца и вновь заявить о себе.

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"Я очень уверен в своих заявлениях. Я очень рад работать вместе с Эдди Хирном, в прошлом у нас были не самые лучшие отношения, но все меняется со временем. Мы выйдем, чтобы выиграть, и мы выйдем, чтобы победить их. Будет противостояние 5 на 5, мы собираемся выиграть всухую, и я с нетерпением жду этого вечера.

Я прекрасно чувствую себя, будучи капитаном. Они могли выбрать любого из этих ребят, но выбрали меня, и это большая ответственность, которую я принял с распростертыми объятиями. Я с нетерпением жду, чтобы доказать, что у меня все еще есть все необходимое.

Я готов умереть на ринге за то, во что я верю, и если Чжилей не готов умереть, ему лучше не выходить на бой, потому что я готов", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Бой Чжилея и Уайлдера ориентировочно начнется в 1.00.

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