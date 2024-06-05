"Никогда не говорите": Оскар Де Ла Хойя трогательно поддержал Уайлдера, дав ему важный совет

Авторитетный промоутер Оскар Де Ла Хойя заступился за Деонтея Уайлдера после поражения от Чжана Чжилея.

Известный специалист поддержал американца, посоветовав ему не спешить завершать карьеру.

Читай также: "Знал, что нанесу сильный удар": Чжилей назвал ключевой момент в бою с Уайлдером

"Хорошо, Деонтей оказался в нокауте, но нет необходимости критиковать его и говорить, что ему нужно завершить карьеру. Он примет решение по поводу того, хочет ли он уйти на пенсию или нет. И вы должны выразить ему уважение, уважать его решение.

Я думаю об этом так: никогда не говорите бойцу, что нужно завершать карьеру. Это личное решение. Его должен принимать только боец, потому что это наш заработок, наша любовь, страсть.

Деонтей, двигайся дальше, мужик, что бы ты ни делал, что бы ни решил. Не спеши, отправься в отпуск и возьми с собой свою прекрасную семью. Когда ты вернешься и все решишь, в своем сердце ты примешь правильное решение. Это очень личное решение, это жизнь. Так что не спеши, брат. Мы любим тебя, и за тобой было волнительно наблюдать все эти годы", - приводит слова промоутера FightHype.com.

Ранее Чжилей назвал ключевой момент в бою с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!