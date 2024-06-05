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"Никогда не говорите": Оскар Де Ла Хойя трогательно поддержал Уайлдера, дав ему важный совет

Промоутер встал на защиту "Бронзового бомбардировщика".
Сегодня, 20:43
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Авторитетный промоутер Оскар Де Ла Хойя заступился за Деонтея Уайлдера после поражения от Чжана Чжилея.

Известный специалист поддержал американца, посоветовав ему не спешить завершать карьеру.

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"Хорошо, Деонтей оказался в нокауте, но нет необходимости критиковать его и говорить, что ему нужно завершить карьеру. Он примет решение по поводу того, хочет ли он уйти на пенсию или нет. И вы должны выразить ему уважение, уважать его решение.

Я думаю об этом так: никогда не говорите бойцу, что нужно завершать карьеру. Это личное решение. Его должен принимать только боец, потому что это наш заработок, наша любовь, страсть.

Деонтей, двигайся дальше, мужик, что бы ты ни делал, что бы ни решил. Не спеши, отправься в отпуск и возьми с собой свою прекрасную семью. Когда ты вернешься и все решишь, в своем сердце ты примешь правильное решение. Это очень личное решение, это жизнь. Так что не спеши, брат. Мы любим тебя, и за тобой было волнительно наблюдать все эти годы", - приводит слова промоутера FightHype.com.

Ранее Чжилей назвал ключевой момент в бою с Уайлдером.

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