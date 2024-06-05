iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Знал, что нанесу сильный удар": Чжилей назвал ключевой момент в бою с Уайлдером

Китайский боксер рассказал, как ему удалось остановить американца.
Сегодня, 14:38
Чжилей одолел Уайлдера / Getty Images
Чжилей одолел Уайлдера / Getty Images

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей прокомментировал свою досрочную победу над бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По словам китайского боксера, во втором раунде ему удалось потрясти американца, после чего все пошло за его планом.

Читай также: "Я не почуствовал": Чжилей развеял миф про Уайлдера

"Все произошло во втором раунде. Во втором раунде я нанес ему сильный удар. Я видел, что его глаза не были сфокусированы. Поэтому я знал, что во втором раунде я нанесу свой сильный удар.

Я сделал то же самое в третьем раунде. Я знал, что причинил ему боль, и повторил это в четвертом раунде.

К тому времени, когда я поймал его правым хуком, он был дезориентирован, и именно поэтому он повернулся. Я перестроился и закончил свою работу", - приводит слова Чжилея RingNews24.

Ранее Чжилей назвал двух потенциальных соперников после победы над Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей

Статьи по теме

"Еще не поздно": Отец Уайлдера пытается отговорить его от завершения карьеры "Еще не поздно": Отец Уайлдера пытается отговорить его от завершения карьеры
"Пора заканчивать": Бывший чемпион дал однозначный совет Уайлдеру "Пора заканчивать": Бывший чемпион дал однозначный совет Уайлдеру
"Мудрое решение": Легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру "Мудрое решение": Легенда бокса призвал Уайлдера завершить карьеру
Довбик и Цыганков возглавили уникальный рейтинг Ла Лиги Довбик и Цыганков возглавили уникальный рейтинг Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус догнал Беллингема
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Довбик и Цыганков возглавили уникальный рейтинг Ла Лиги
Европа17:58
Неймар назвал, кто по его мнению должен стать следующим обладателем Золотого мяча
Европа17:58
Украина проиграла Франции и вылетела с чемпионата Европы по мини-футболу
Европа17:43
Евро или чемпионат мира: Мбаппе назвал самый сложный турнир для сборных
Евро-202417:35
Сборная Хорватии провела необычную подготовку к Евро-2024
Теннис17:27
Ролан Гаррос (WTA): Паолини выбила Рыбалкину, Гауфф - Швентек сыграют в полуфинале
Евро-202417:26
Центрбек сборной Польши: Игроки сборной Украины показывают высокий уровень и великолепную форму
Формула 117:13
Окон определился, в какой команде хочет продолжить карьеру
Евро-202417:10
Тренер Бельгии дал оценку сборной Украины перед Евро-2024
НХЛ16:47
Один из лучших игроков в истории НХЛ объявил о завершении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK