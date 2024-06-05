"Знал, что нанесу сильный удар": Чжилей назвал ключевой момент в бою с Уайлдером

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей прокомментировал свою досрочную победу над бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

По словам китайского боксера, во втором раунде ему удалось потрясти американца, после чего все пошло за его планом.

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"Все произошло во втором раунде. Во втором раунде я нанес ему сильный удар. Я видел, что его глаза не были сфокусированы. Поэтому я знал, что во втором раунде я нанесу свой сильный удар.

Я сделал то же самое в третьем раунде. Я знал, что причинил ему боль, и повторил это в четвертом раунде.

К тому времени, когда я поймал его правым хуком, он был дезориентирован, и именно поэтому он повернулся. Я перестроился и закончил свою работу", - приводит слова Чжилея RingNews24.

Ранее Чжилей назвал двух потенциальных соперников после победы над Уайлдером.

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