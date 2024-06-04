"Я не почуствовал": Чжилей развеял миф про Уайлдера
Китаец не увидел мощного удара от соперника.
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей поделился впечатлениями победы над Деонтеем Уайлдером.
По словам боксера, он не почувствовал мощь "Бронзового бомбардировщика".
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"Уайлдер бил не так тяжело, как я предполагал. Но, возможно, он не раскрыл свою мощь. Я ее не почувствовал", - сказал Чжилей для FirstSportz.
Напомним, Чжилей победил Уайлдера техническим нокаутом в пятом раунде.
Ранее мать Уайлдера дала категорический совет Деонтею после поражения от Чжана.
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