"Я не почуствовал": Чжилей развеял миф про Уайлдера

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей поделился впечатлениями победы над Деонтеем Уайлдером.

По словам боксера, он не почувствовал мощь "Бронзового бомбардировщика".

Читай также: Уайлдер вылетел из топ-10 супертяжей по версии The Ring после поражения Чжилею

"Уайлдер бил не так тяжело, как я предполагал. Но, возможно, он не раскрыл свою мощь. Я ее не почувствовал", - сказал Чжилей для FirstSportz.

Напомним, Чжилей победил Уайлдера техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее мать Уайлдера дала категорический совет Деонтею после поражения от Чжана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!