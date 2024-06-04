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"Я не почуствовал": Чжилей развеял миф про Уайлдера

Китаец не увидел мощного удара от соперника.
Сегодня, 22:10
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей поделился впечатлениями победы над Деонтеем Уайлдером.

По словам боксера, он не почувствовал мощь "Бронзового бомбардировщика".

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"Уайлдер бил не так тяжело, как я предполагал. Но, возможно, он не раскрыл свою мощь. Я ее не почувствовал", - сказал Чжилей для FirstSportz.

Напомним, Чжилей победил Уайлдера техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее мать Уайлдера дала категорический совет Деонтею после поражения от Чжана.

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