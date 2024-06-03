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"Прибью любого": Чжилей назвал двух потенциальных соперников после победы над Уайлдером

Китайский супертяжеловес рассказал о дальнейших планах.
Сегодня, 08:58
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей сообщил, с кем готов встретиться в ринге после досрочной победы над Деонтеем Уайлдером.

По словам китайского боксера, он может провести реванш с Джозефом Паркером или подраться с Энтони Джошуа.

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"У меня есть варианты. В частности, реванш с Джо Паркером. У Энтони Джошуа пока нет соперника, так что я прибью любого", - приводит слова Чжилея Seconds Out.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Чжилей - Уайлдер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джозеф Паркер Чжан Чжилей

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