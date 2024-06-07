iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Теофимо Лопес оценил победу Усика над Фьюри

Обидчик Ломаченко поделился мнением по поводу успеха украинца.
Сегодня, 15:23
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Обладатель чемпионского пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам американца, представитель Украины заслуженно победил.

Читай также: "Хотим избежать спорных моментов": В WBC настаивают на увеличении количества судей в реванше Усик - Фьюри

"В тот вечер победил лучший боец ​​– это Усик. Фьюри – великий чемпион, он многого достиг в спорте. То, что он все еще остается в боксе, просто показывает, насколько он любит и ценит этот вид спорта.

Я думаю, что мы должны снять шляпу и подарить ему цветы за это. Ему не нужно было устраивать бой с Усиком, но он это сделал. Сейчас они будут проводить реванш, и я с нетерпением жду, что они смогут сделать", - приводит слова Лопеса Bible of Boxing.

Ранее Усик рассказал, что больше всего удивило Фьюри в историческом бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чемпион АПЛ закрыл очередной ресторан из-за краха бизнеса Чемпион АПЛ закрыл очередной ресторан из-за краха бизнеса
Календарь матчей сборной Украины: товарищеский матч с Польшей Календарь матчей сборной Украины: товарищеский матч с Польшей
Сабо: Лобановский сам себя уничтожил Сабо: Лобановский сам себя уничтожил
"Он игрался на ринге": Баколе раскритиковал Фьюри за бой с Усиком "Он игрался на ринге": Баколе раскритиковал Фьюри за бой с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеский матч с Польшей
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа16:47
Чемпион АПЛ закрыл очередной ресторан из-за краха бизнеса
Украина16:40
Календарь матчей сборной Украины: товарищеский матч с Польшей
Украина16:30
Сабо: Лобановский сам себя уничтожил
Бокс16:07
"Он игрался на ринге": Баколе раскритиковал Фьюри за бой с Усиком
Формула 115:51
Леклер оценил свои шансы на титул после победы в Монако
Европа15:45
Реал vs Манчестер Сити: Месси назвал лучшую команду сезона
НБА15:24
Экс-игрока НБА арестовали по подозрению в двух правонарушениях
Бокс15:23
Теофимо Лопес оценил победу Усика над Фьюри
Европа15:11
Ювентус согласовал условия контракта с одним из открытий Серии А
Евро-202415:00
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK