Теофимо Лопес оценил победу Усика над Фьюри

Обладатель чемпионского пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

По словам американца, представитель Украины заслуженно победил.

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"В тот вечер победил лучший боец ​​– это Усик. Фьюри – великий чемпион, он многого достиг в спорте. То, что он все еще остается в боксе, просто показывает, насколько он любит и ценит этот вид спорта.

Я думаю, что мы должны снять шляпу и подарить ему цветы за это. Ему не нужно было устраивать бой с Усиком, но он это сделал. Сейчас они будут проводить реванш, и я с нетерпением жду, что они смогут сделать", - приводит слова Лопеса Bible of Boxing.

Ранее Усик рассказал, что больше всего удивило Фьюри в историческом бою.

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