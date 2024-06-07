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"Он игрался на ринге": Баколе раскритиковал Фьюри за бой с Усиком

Спортсмен осудил британца за поведение.
Сегодня, 16:07
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (20-1, 15 КО) поделился мнением о бое за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам спортсмена, украинец заслуженно победил, ведь "Цыганский король" игрался с публикой.

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"Я не ожидал этого, я был удивлен. Я думал, что Тайсон Фьюри победит, но я был удивлен. Меня удивило выступление Тайсона, он игрался на ринге.

Усик молодец, он был сосредоточен, он выиграл бой, он абсолютный чемпион мира, который не проигрывал. Это очень важно для него и памяти о его отце. Молодец, чемпион", - приводит слова Баколе iFL TV.

Ранее Усик признался, что ощущал после боя с Фьюри .

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