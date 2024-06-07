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Богачук согласовал бой с Вирджилом Ортисом

Украинец выйдет в ринг с непобежденным соперником.
Вчера, 22:31
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) и Вирджил Ортис (21-0, 21 KO) близки к тому, чтобы провести поединок.

Промоутер украинца Том Леффлер сообщил, что боксеры договорились о бое.

"В целом, мы договорились. Мы договорились сразиться с Вирджилом. Я знаю, что сторона Вирджила договорилась между менеджером Ортиса Риком Миригианом и Golden Boy", - приводит слова функционера Boxing Scene.

Напомним, что 3 августа Ортис должен был провести бой с Тимом Цзю, но австралиец получил травму в поединке против Себастьяна Фундоры.

Ранее стал известен потенциальный соперник Усика после реванша с Фьюри.

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