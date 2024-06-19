Джейк Пол проведет бой со звездой кулачных боев перед поединком с Майком Тайсоном

Популярный видеоблогер Джейк Пол окажется в ринге со звездой кулачных боев Майком Перри.

Поединок пройдет 20-го июля на Amalie Arena в Тампе, штат Флорида (США).

Заплинаровано, что бой состоится в рамках первого тяжелого веса, будет включать в себя восемь раундов.

Джейк прокомментировал объявление поединка с Перри.

"Когда бой против Тайсона был перенесен, я сразу принял решение, что все равно буду драться 20-го июля. Я готовлюсь к Железному Майку и нет лучшего соперника для этого, чем Майк Перри", - приводит слова Пола Boxing News 24.

Ранее Арум назвал потенциального соперника Ломаченко.

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