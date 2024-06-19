Джейк Пол проведет бой со звездой кулачных боев перед поединком с Майком Тайсоном
Ютубер хочет подготовиться к противостоянию с легендой бокса.
Популярный видеоблогер Джейк Пол окажется в ринге со звездой кулачных боев Майком Перри.
Поединок пройдет 20-го июля на Amalie Arena в Тампе, штат Флорида (США).
Заплинаровано, что бой состоится в рамках первого тяжелого веса, будет включать в себя восемь раундов.
Джейк прокомментировал объявление поединка с Перри.
"Когда бой против Тайсона был перенесен, я сразу принял решение, что все равно буду драться 20-го июля. Я готовлюсь к Железному Майку и нет лучшего соперника для этого, чем Майк Перри", - приводит слова Пола Boxing News 24.
Ранее Арум назвал потенциального соперника Ломаченко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!