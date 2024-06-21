Фьюри впервые прокомментировал скандальное видео, на котором он упал возле бара

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал видео, на котором его вывели из паба.

"Цыганский король" тогда и упал на колени возле бара и ударился головой о тротуар.

Читай также: Фьюри назвал количество раундов, которые отдал Усику в их бою

"Я напился около двух недель назад и упал лицом вниз. Ничего не произошло, все равно хорошо выгляжу. Я получил много сообщений. Было сного людей, которые звонили и спрашивали, все ли со мной в порядке.

Я – взрослый человек, пьяный на вечеринке, и вдруг люди думают, что я собираюсь прыгнуть под поезд. Очевидно, что из-за моего прошлого люди обеспокоены, но я просто расслаблялся и проводил время со своей семьей", - сказал Фьюри FUROCITY By Tyson Fury.

Ранее британец назвал причину поражения Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!