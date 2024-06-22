Промоутер Джошуа назвал условие для победы Фьюри в реванше с Усиком

Авторитетный промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу второго поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что он может победить только нокаутом, но промоутер не согласен с этим утверждением.

"Я не думаю, что Фьюри ограбили или ему не повезло. Большинство людей считают Усика победителем, но Фьюри мог поднажать и забрать поединок решением.

Я совершенно не согласен с Фьюри, что для победы ему нужен был нокаут. Я думаю, что если он перебоксирует Усика, то получит решение, но мне нравится его менталитет. Вероятно, Тайсону в реванше придется действовать агрессивней и тогда победа будет за ним", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Ранее Фьюри впервые прокомментировал скандальное видео, на котором он упал возле бара.

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