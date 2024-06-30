Родригес стал чемпионом WBC во втором легчайшем весе, нокаутировав Эстраду в седьмом раунде
В поединке было зафиксировано два нокдауны.
В рамках вечера бокса в Финиксе (США) состоялся поединок между американцем Джесси Родригесом и мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой.
В четвертом раунде произошел первый нокдаун, когда Эстрада оказался на канвасе. В шестой трехминутке Родригес уже сам побывал в нокдауне.
В седьмом раунде Джесси нанес мощный удар по корпусу соперника, после которого тот не сумел прийти в себя.
Таким образом, Родригес победил нокаутом и стал стал чемпионом WBC.
Ранее сообщалось, что Лопес разбил Клаггетта и защитил чемпионский титул.
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