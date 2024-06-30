Лопес разбил Клаггетта и защитил чемпионский титул

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе американец Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) одержал победу в бою с канадцем Стивом Клаггеттом (21-1, 13 КО) и защитил свой пояс.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 30 июня, в James L. Knight Center, Майами, США, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

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От начала боя Клаггетт попытался действовать агрессивнее и наращивать темп, заставляя соперника уходить к канатам. Тем не менее Лопес отзащищался и успешно работал на контратаках.

Раунда с четвертого американский боксер окончательно перехватил инициативу, был точнее и действовал более убедительно.

В восьмом раунде Лопесу удалось потрясти оппонента апперкотом, но не добить. Чемпионские раунды также остались за американцем.

Соперники прошли всю дистанцию, и по итогам 12 раундов победа единогласным решением судей со счетом 120-108, 119-109, 120-108 досталась Лопесу.

Таким образом, Лопес провел вторую успешную защиту своего титула WBO. В первой он одолел Джемейна Ортиса.

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