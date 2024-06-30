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Лопес - Клаггетт: лучшие моменты боя - видео

Американский боксер одержал победу единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Теофимо Лопес - Стив Клаггетт.
Сегодня, 10:40
Лопес победил Клаггетта / Getty Images
Лопес победил Клаггетта / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе американец Теофимо Лопес (21-1, 13 КО) уверенно выиграл бой против канадца Стива Клаггетта (21-1, 13 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 30 июня, в James L. Knight Center, Майами, США, став главным событием боксерского шоу от промоутерской компании Top Rank.

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Бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей со счетом 120-108, 119-109, 120-108 одержал Лопес, во второй раз успешно защитив тем самым свой чемпионский титул.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лопес - Клаггетт:

Ранее Лопес оценил свою победу над Клаггеттом.

Источник: MEGOGO

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